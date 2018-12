Astrid De Buycker, Rudy Coddens en Annelies Storms worden schepen Gehavende socialisten bereiden zich voor op andere manier van politiek Sabine Van Damme

08 december 2018

19u44 0 Gent De Gentse socialisten hebben vandaag hun schepenen aangeduid. Drie stuks mogen ze leveren voor het nieuwe stadsbestuur, al moeten ze na 3 jaar één schepenambt afgeven aan Groen. Dat Rudy Coddens en Astrid De Bruycker schepen zouden worden stond vast, Annelies Storms krijgt het halve mandaat. “Onze partij is gehavend, maar we blijven strijdvaardig”, zegt Coddens.

Het vertrek van Resul Tapmaz begin deze week kwam als een donderslag bij heldere hemel voor de socialisten. Plots kwamen de uittredende schepenen Sven Taeldeman en Annelies Storms weer op de voorgrond. Na rijp beraad trok Taeldeman zich terug, en zou Storms schepen worden. Dat werd zaterdag ook goedgekeurd door meer dan 200 partijleden. “Neen, dat was geen eenvoudige beslissing, en schepen van feesten was ik ook echt graag geweest”, zegt Taeldeman. “Maar in tijdens als deze, waarin onze partij bloedt, moet je voor de groep kiezen. En dus heb ik een stap opzij gezet. We hebben al maar 3 jaar om onze stempel op deze bevoegdheden te drukken. Annelies heeft al ervaring op evenementen en kan dus een vlotte doorstart maken. En ik keer terug naar mijn ambtenarenjob, waar ik mij focus op de fietssnelwegen. Maar ik ga uiteraard wel zetelen in de gemeenteraad, ik stel mij zelfs kandidaat voor fractieleider. We gaan als kleine sp.a-fractie kritisch aan politiek doen, anders dan men van ons gewend was.”

Annelies Storms wordt dus opnieuw schepen, en dat had ze niet echt zien aankomen. “Klopt, iedereen ging ervan uit dat die post voor Resul was. Maar ik ben uiteraard blij dat ik mijn engagement kan verderzetten. Evenementen deed ik al en feesten volgde ik van nabij. Dat evenementen en feesten nu weer bij dezelfde schepen zitten, is een goede zaak. De bouw van de Krook heb ik mee begeleid, dus facility management is mij ook niet vreemd. Of ik al concrete plannen heb voor de Gentse Feesten? Dat is te vroeg, maar ik ga het op mijn manier doen, zoals ik ook cultuur op mijn manier heb gedaan. Het wordt geen ‘copy-paste’ van het beleid van Christophe Peeters. Maar de Gentse Feesten inkorten, zoals we wel met de Winterfeesten gaan doen, dat staat alvast niet op het programma.”

Astrid De Bruycker, mama van 2 kleine kindjes, wordt schepen van Welzijn & Gelijke kansen, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, en kijkt daar enorm naar uit. “De bevoegdheden die mij zijn toebedeeld, liggen mij echt”, zegt ze. “De bevoegdheid ‘participatie’ bijvoorbeeld zat standaard bij de burgemeester maar komt nu apart. Met de burgerbegroting die er zal komen zullen mensen per wijk echt mee kunnen beslissen wat er met dat geld gebeurt. En niet alleen de mondige mensen, echt iedereen. Ook qua anti-discriminatie gaan we verder door. En dan is er uiteraard nog Rudy Coddens, die nu de vaste waarde van de sp.a wordt en een zware portefeuille krijgt met onder meer financiën, Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg en Seniorenbeleid.

De socialisten hebben een woelige, emotionele tijd achter de rug. De impact van de verkiezingsuitslag dringt nu pas echt door, nu mensen uit de boot vallen qua mandaten, en nu ook veel sp.a-werknemers op zoek moeten naar ander werk. ‘De sossen’ beseffen dat 14 oktober een bloedbad voor hen was, en dat het anders moet in de toekomst. En daar zijn ze – zo zeggen ze – nu helemaal klaar voor.