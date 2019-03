Assisenzaak rond dodelijke diefstal in Gent start maandag Jeffrey Dujardin

29 maart 2019

15u01

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Gent Acht vrouwen en vier mannen zullen vanaf maandag voor het hof van assisen van Henegouwen oordelen over Joël Dopchie (24) en Guillaume Lecharlier (20). De twee jonge Henegouwers uit Lessen en Bernissart staan terecht voor een diefstal van verdovende middelen, met als verzwarende omstandigheid doodslag op de Loppemse Joyce Sparenberg. De feiten werden gepleegd op 28 maart 2017 in Gent. Het proces zal een week duren.

Op 31 maart 2017 werd de politie van Gent door een man op de hoogte gebracht dat er een levenloos lichaam werd ontdekt in een appartement langs de Neermeerskaai in Gent. Haar lichaam was zo zwaar toegetakeld dat de nabestaanden enkel haar arm mochten zien. Volgens buurtbewoners zat er al sinds 28 maart een grote veeg bloed op een deur naar de lift op de tweede verdieping. Het bloed zat er vlak boven de klink en liep van in het midden van de deur tot helemaal op de zijkant. Maar het duurde twee dagen voor de politie verwittigd werd.

Ketamine

Die vonden het lichaam van Joyce Sparenberg, een vrouw van 28 jaar. Drie dagen eerder had ze bezoek gekregen van de twee beschuldigden die op zoek waren naar ketamine, een snelwerkend verdovingsmiddel dat wordt gebruikt bij chirurgische ingrepen maar de laatste jaren als drug opduikt in het uitgaansmilieu. Het product werd verhandeld tijdens een rave party die door de twee beschuldigden werden bezocht. Joyce, die haar druggebruik had verminderd, bleef de substantie verkopen. Het lichaam van de vrouw werd, liggend op de buik, aangetroffen onder een deken en omgeven van bloedsporen. De politieagenten vonden verder een mes, een oestermes, een paar bebloede scharen en een hamer. Het slachtoffer werd om het leven gebracht door slagen ter hoogte van de hals en het hoofd met scherpe en botte voorwerpen.

Een pure bon Vivant

Ze groeide op in een pleeggezin in Loppem. “Joyce nam het leven in volle glorie”, vertelde haar vader in onze krant. “Ze genoot van alle kleine dingen en was een pure bon vivant.” Bewijs daarvan zijn de Facebookfoto’s van de vele reizen die ze maakte, zoals naar Bulgarije en Mexico. Ze deinsde er ook niet voor terug hulp te vragen om op haar bestemming te geraken. Via Facebook vroeg ze soms ook een lift om op een feestje te geraken. “Af en toe gebeurde het dat we Joyce maanden niet hoorden. Dan zat ze weer eens in het buitenland”, zei hij. “Als ze thuis was, stak ze veel tijd en energie in luchtacrobatiek, haar grote passie.” Haar vader Sparenberg zal zich burgerlijke partij stellen. Hij hoopt zo een antwoord te krijgen op wat zijn dochter is overkomen.