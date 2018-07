Asielhonden zoeken baasjes in pop-upcafé 02 juli 2018

Enthousiaste honden rondom je, terwijl je geniet van een terrasje in de zon. Daarvoor moest je dit weekend naar het eerste Vlaamse hondenadoptiecafé in De Groene Waaier in Gent. Pop-upinitiatief Dogs & Drinks heeft als doel om voor asielhonden snel een nieuw baasje te vinden. "De dag was uitverkocht, er waren meer dan genoeg geïnteresseerden", zegt organisator Marijn Kenis. Of er al bezoekers een hond willen adopteren, is nog niet bekend. Bij Dogs & Drinks zoeken ze nog naar een pand om hun café te vestigen. (DJG)