Asielhonden lopen laatste kilometers Dodentocht 09 augustus 2018

Onder het motto '4 pootjes voor de laatste loodjes' gaan enkele honden van het Gentse dierenasiel de laatste 2 kilometers van de Dodentocht mee wandelen. "We nemen 6 honden mee", zegt Katie Fack. "Uiteraard gaan we die beestjes daar niet een hele dag laten wachten. Wie tussen 18 en 19 uur aan onze stand passeert, kan een hond mee krijgen. Mét begeleider, trouwens." De honden hebben niet speciaal getraind, maar ze zijn wel wat gewoon. Ze gaan vier keer per dag wandelen. "Met deze actie willen wij de wandelaars ondersteunen, omdat we veel bewondering hebben voor wat ze doen", zegt Katie. "En de laatste loodjes wegen altijd het zwaarst, vandaar de extra pootjes. Bovendien willen we aandacht vragen voor adoptie. Van onze Oscar bijvoorbeeld, een schat van een Stafford, die al verschillende keren is teruggebracht, altijd om andere redenen." Behalve Oscar lopen nog een Yorkshire, een Retriever, een kruising van een Maltezer en nog een Stafford mee. (VDS)