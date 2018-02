Asbestverspreiding na brand: garage afgezet 15 februari 2018

Er heeft gisterenavond een garagebrand gewoed in de Krijgsgasthuisstraat in Gent, bij Ekkergem. "We kregen een oproep binnen van een voertuigbrand rond half acht", klinkt bij de Gentse brandweer. Door de hoge temperaturen kwamen er ook flinters en brokstukken van asbestplaten vrij uit het dak van de boxen.





Ook voor de buurtbewoners heeft de asbestverspreiding gevolgen. Alle garageboxen worden door de politie afgesloten tot de milieudienst ter plaatse gekomen is om de flinters en brokstukken van de asbestcementplaten op te ruimen. Voor passanten zou er volgens de brandweer evenwel nooit gevaar geweest zijn. De oorzaak van de brand is vooralsnog onduidelijk. Het voertuig in de garagebox is onherroepelijk verloren.





(OSG/VDS)