Asbest in grond aan Wiedauwkaai 16 juni 2018

Op de bedrijfsterreinen van Sogent aan de Wiedauwkaai in Gent is in de grond asbest gevonden, zo meldt de woordvoerder van Sogent, Barbara Dubaere. "Het klopt dat op de site bodemonderzoeken gebeurd zijn. Op sommige van die plekken was vroeger een stortplaats en is er effectief asbest gevonden. Wat normaal is, gezien de geschiedenis van het perceel. Maar op zich houdt het weinig gevaar in."





Dit werd ons ook bevestigd door een expert. "Zolang het asbest onder de grond blijft, is het praktisch onschadelijk. Asbest is pas schadelijk als je het inademt. Zolang er op die plekken niet getuinierd wordt of er kinderen beginnen graven, is er weinig risico. Een verdere analyse zal moeten uitwijzen of de grond gesaneerd moet worden. " (DJG)