AS Adventure-gebouw wint tweede Gentse monumentenprijs Sabine Van Damme

17 december 2018

16u09 0 Gent Het gebouw in de Zonnestraat 6-8 heeft de tweede Gentse monumentenprijs gewonnen. Die prijs wordt om de drie jaar uitgereikt aan een historisch pand, site of domein dat een succesvolle restauratie achter de rug heeft.

Initiatiefnemer voor deze prijs is de ‘Gentse Vereniging voor Stad Archeologie Landschap Monument vzw’ (GVSALM). Met de driejaarlijkse prijs wil de vereniging de aandacht van de Gentenaar vestigen op waardevolle recente restauraties, renovaties, herbestemmingen, combinatie van nieuwbouw en historische architectuur, herinrichting van openbaar domein, zoals pleinen, parken en tuinen. De vakjury besliste dat in de categorie particuliere eigendommen de prijs gaat naar de Zonnestraat 6-8, het gebouw waar de AS Adventure huist. Ze noemen het een van de meest spectaculaire restauraties van de afgelopen jaren. Lange tijd camoufleerden verschillende kleinere handelszaken het monumentale herenhuis uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Tijdens de werkzaamheden werden tal van originele elementen ontdekt en met zorg gerestaureerd. In het interieur werd de prachtige glazen koepel gedemonteerd, gereinigd en na herstelling teruggeplaatst. De sierlijke balustrade werd net zoals de parketvloer behouden. Bovendien werden bouwsporen uit het verleden zo veel mogelijk zichtbaar gelaten. Niet enkel de vakjury maar ook de publieksjury bekroonde Zonnestraat 6-8 als winnaar.