Artiestenmoar(k)t is levend programmaboekje 09 juni 2018

De Artiestenmoar(k)t vindt vandaag opnieuw plaats in de prachtige binnentuin van het Hotel d'Hane Steenhuyse in de Veldstraat. Uitbureau organiseert die markt, en alle betalende binnenspektakels van de Gentse Feesten kunnen er zichzelf voorstellen. Heel wat artiesten, zoals Koen Crucke, Kurt Burgelman en Herr Seele komen ook zelf langs, de meesten geven zelfs een korte show. De Artiestenmoar(k)t ontstond toen de openingsstoet van de Gentse Feesten werd afgeschaft. In die stoet prezen de artiesten hun spektakel aan, voor een betere kaartenverkoop. Maar met de Artiestenmarkt, die intussen een begrip is geworden, lukt dat intussen ook aardig. Vandaag van 10.30 tot 17.30 uur. (VDS)