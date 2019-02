Arteveldehogeschool woensdag even geëvacueerd nadat bladeren vuur gevat hadden JDG

28 februari 2019

15u20 2 Gent Studenten en personeelsleden van de Arteveldehogeschool, campus Kantienberg, zijn woensdagavond even geëvacueerd nadat er rook werd opgemerkt in de kelder van het gebouw. Enkele bladeren aan de buitenkant van de campus hadden vuur gevat, waarna de rook door het ventilatiesysteem naar de kelder werd gezogen.

De feiten vonden woensdagavond rond 17.30 uur plaats. Er waren op dat moment nog een honderdtal personen aanwezig in het gebouw. Tijdens de evacuatie werd al snel duidelijk dat er geen brand was in de kelder. Wél hadden enkele bladeren vuur gevat door een brandende sigarettenpeuk, waarna de rook naar binnen werd gezogen door het ventilatiesysteem. Zowel de brandweer als de politie kwamen ter plaatse. Er werd ook tijdelijk een perimeter ingesteld.