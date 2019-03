Arteveldehogeschool stelt tuin langs Muinkschelde open Yannick De Spiegeleir

25 maart 2019

15u44 0 Gent De Arteveldehogeschool haalt de omheining rond campus Kantienberg weg en maakt daardoor de groene zone toegankelijk voor de buurt en de studenten. Om de tuin aantrekkelijk te maken, worden tuinbanken gezet en fruitbomen gepland. De studenten pakken woensdag zelf de spade in de hand voor de plantactie.

“Als Arteveldehogeschool willen we ons maatschappelijk engagement duidelijk zichtbaar maken”, vertelt Bea Merckx, beleidsmedewerker Duurzaamheid van Arteveldehogeschool. “We willen inzetten op sociale duurzaamheid want groen in de stad is belangrijk voor het welzijn van de bewoners en voor het sociale weefsel in de stad. Daarnaast willen we ook inzetten op ecologische duurzaamheid. Door onze keuze voor streekeigen beplanting bevorderen we de biodiversiteit. We planten heel wat fruitbomen, waaronder een aantal heel oude rassen. We willen ook meer landbouw in de stad brengen. En meteen hebben we zo fruit van eigen kweek! Met deze acties engageert Arteveldehogeschool zich opnieuw voor een klimaatvriendelijk beleid, met en voor studenten.”

De boomplantactie is onderdeel van het Eco Loco Klimaatfestival dat woensdag voor en door studenten wordt georganiseerd met steun van Arteveldehogeschool.