ArcelorMittal scheidt CO en CO2-uitstoot in strijd tegen klimaatopwarming Gentse staalgigant wereldtop in energie-efficiëntie Kristof Vereecke

18 maart 2019

21u39 0 Gent ArcelorMittal is vandaag gestart met het scheiden van zijn CO en CO2-uitstoot. Op die manier wil het bedrijf zijn steentje bij dragen in de strijd tegen de klimaatopwarming. De staalgigant is nu al wereldtop in energie-efficiëntie.

CO wordt bij ArcelorMittal niet langer uitgestoten maar omgezet naar nafta, een basisgrondstof voor de plasticindustrie en de productie van bio-ethanol. Het bedrijf was al langer bezig met laboratoriumproeven om CO en CO2 te scheiden, maar het procedé wordt sinds vandaag voor het eerst op industriële schaal toegepast. De proeven maakten deel uit van een hele reeks chemische processen om de efficiëntie van de twee Gentse hoogovens nog op te krikken. ArcelorMittal werkt voor het project ‘Carbon2Value’ samen met biotechspeler LanzaTech en krijgt financiële steun van het Europese programma Interreg 2 Zeeën.De proefinstallatie, die samen opgebouwd werd met Dow Chemicals Benelux, kost zo’n 10 miljoen euro en kan rekenen op een pak Europese steun. In 2020 zullen de resultaten van het project geanalyseerd worden.

Koppositie

En dat is goed nieuws voor de strijd tegen de klimaatopwarming. Zo is de Gentse staalgigant verantwoordelijk voor een aanzienlijke deel van de Belgische CO2-uitstoot, al presteert de vestiging met 1,7 ton CO2-uitstoot per ton staal wel uitzonderlijk goed per ton geproduceerd staal. Wereldwijd ligt die ecologische afdruk op 2,5 ton per ton staal. “ArcelorMittal Belgium is wereldtop van CO2 en energie-efficiëntie. Dit project maakt deel uit van een actieplan om onze koppositie nog te versterken”, zegt CEO Manfred Van Vlierberghe van ArcelorMittal Belgium. In 2018 verlaagde het bedrijf haar CO2-uitstoot per ton staal met 23 procent in vergelijking met 1990, het jaar waar het klimaatakkoord van Parijs naar verwijst. Maar tegen 2027 wil de staalreus in Gent een reductie van 41 procent realiseren. Het hergebruik van de uitstootgassen past in die strategie.

Klimaatheffingen

De staalreus hoopt daarbij ook op de steun van Vlaanderen en Europa te kunnen rekenen en vraagt om klimaatheffingen op staal dat buiten de Europese Unie minder duurzaam wordt geproduceerd. “We produceren groener dan staalproducenten in andere delen van de wereld. Toch moeten we CO2-rechten aankopen voor onze huidige productie”, klinkt het. Het is geen geheim dat de Gentse staalreus kampt met concurrentie uit China. Maar ook in Turkije en Rusland ligt de ecologische voetafdruk per ton staal een pak hoger.