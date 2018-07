Arcelor bouwt overdekte loskade van 50 miljoen euro 26 juli 2018

02u41 0 Gent In de Gentse haven is het licht op groen gezet voor de bouw van de allereerste overdekte laadkade. Samen met North Sea Port, Participatiemaatschappij Vlaanderen en Euroports investeert staalgigant ArcelorMittal meer dan 50 miljoen euro voor de terminal.

De nieuwe loskade wordt gebouwd naast de bestaande stukgoedkade van ArcelorMittal Gent aan het Kanaal Gent-Terneuzen. De terminal zal in eerste instantie hoofdzakelijk gebruikt worden om afgewerkte staalrollen van ArcelorMittal Gent op te slaan en te verschepen. De 'All Weather Terminal' kan pronken met duizelingwekkende cijfers. De loskade zal een opslagcapaciteit hebben van 60.000 ton en wordt 240 meter lang en 60 meter breed en wordt uitgerust met 3 volledige geautomatiseerde loopkranen voor het lossen, uitsorteren en laden van materiaal. De overdekte kademuur wordt 200 meter lang en het dok wordt 25 meter breed. Schepen met een laadvermogen tot 10.000 ton zullen aan de nieuwe kade kunnen aanmeren.





Manfred Van Vlierberghe, CEO van ArcelorMittal Belgium: "Het laden van hoogwaardig staal kon vroeger enkel bij droog weer gebeuren, terwijl dit nu 24 op 7 zal kunnen gebeuren, onafhankelijk van de weersomstandigheden." Ook Daan Schalck, CEO van North Sea Port, bewierookt het project. "North Sea Port wil een faciliterende rol spelen op het vlak van infrastructuur om de haven zo toegankelijk mogelijk te maken: via het spoor, de weg en de zee- en binnenvaart. Deze terminal past in dat plaatje." De bouw begint eind 2018 en moet klaar zijn tegen midden 2020.





