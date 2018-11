Arbeider valt vier meter lager op trap, maar kan zelf naar ambulance stappen Slachtoffer zakt door glazen dak bij renovatie studentenrestaurant De Brug Wouter Spillebeen Sam Ooghe

23 november 2018

12u44 1 Gent Een arbeider is vrijdagmorgen overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij ten val kwam in studentenrestaurant De Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent. Hij zou zich op een afgesloten stuk van de werf hebben begeven en door een glazen dak gezakt zijn.

Het studentenrestaurant ondergaat al een tijdje grote renovatiewerken, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. Vrijdagochtend ging het tijdens de werken fout. Een arbeider die binnen in het gebouw aan het werken was, kwam zwaar ten val. Volgens bouwbedrijf Artes Depret uit Zeebrugge, de werkgever van de arbeider, zakte het slachtoffer door een glazen dak waar hij normaal niet op mocht staan.

Afgesloten deel van werf

“De man begaf zich op een deel van de werf dat afgesloten was”, klinkt het bij het bedrijf. “Hij is op een glazen dak gaan staan, waarschijnlijk zonder te weten dat hij op glas stond. Dan is hij erdoor gezakt. In de trappenhal eronder is hij ongeveer vier meter naar beneden gevallen op de trap. Hij was nog bij bewustzijn en kon zelf naar de ambulance stappen.” Het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht voor testen. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe ernstig hij gewond raakte, maar hij verkeert niet in levensgevaar.

Volgens het bouwbedrijf was de man uitgerust met alle nodige beschermingsmiddelen. “Voor het gedeelte van de werf waar hij moest zijn, was hij volledig uitgerust. Alle betrokken partijen hebben nu ter plaatse de nodige vaststellingen gedaan. Of er een onderzoek komt van het arbeidsauditoraat, zal afhangen van de letsels van de man.”

Collega’s van slag

“We wachten momenteel nieuws af over de toestand van de arbeider”, zegt woordvoerster van UGent Stephanie Lenoir. “Bij een valpartij is het altijd afwachten of er interne bloedingen of verwondingen zijn. Bij de evacuatie bleef hij wel de hele tijd bij bewustzijn, dus dat stemt ons hoopvol dat het goed komt.”

De studenten zagen het arbeidsongeval niet gebeuren omdat de arbeider aan de slag was in een gedeelte van het studentenrestaurant dat volledig afgesloten is. De werken kunnen de komende dagen verder gaan, al zijn collega’s van de gevallen arbeider van slag, volgens Artes Depret.