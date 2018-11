Arbeider maakt zware val in studentenrestaurant De Brug Wouter Spillebeen

23 november 2018

12u44 0 Gent Een arbeider is vrijdagmorgen afgevoerd naar het ziekenhuis nadat hij ten val kwam in studentenrestaurant De Brug in de Sint-Pietersnieuwstraat in Gent.

Het studentenrestaurant ondergaat al een tijdje grote renovatiewerken, zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant van het gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. Vrijdagochtend ging het tijdens de werken fout. Een arbeider die binnen in het gebouw aan het werken was, kwam zwaar ten val. De MUG en de ambulance kwamen ter plaatse en de brandweer moest de man evacueren.

Hoe de val kon gebeuren, is momenteel nog niet duidelijk. “We proberen op dit moment ook te achterhalen wat er juist gebeurd is”, duidt woordvoerster Stephanie Lenoir van de UGent. “We wachten momenteel nieuws af over de toestand van de arbeider. Bij een valpartij is het altijd afwachten of er interne bloedingen of verwondingen zijn.”