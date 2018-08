Arbeider gewond na ontploffing bij ArcelorMittal 11 augustus 2018

Bij een kleine ontploffing in een elektriciteitscentrale bij staalgigant ArcelorMittal is een arbeider gisterenmiddag zwaargewond geraakt. De arbeider was aan de elektriciteitscentrale aan het werken toen het misliep en een ontploffing plaatsvond. De hulpdiensten werden meteen ter plaatse geroepen en de arbeider werd met brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar raakte wel zwaargewond.





Door de ontploffing begon de elektriciteitscentrale te branden. De bedrijfsbrandweer van ArcelorMittal kreeg het vuur snel onder controle en kon vermijden dat de brand verder uitbreidde. (WSG/KVZ)