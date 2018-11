Après-skiconcept Moose Bar neemt intrek in Decadance Yannick De Spiegeleir

06 november 2018

09u39

Bron: De Gentenaar 0 Gent Na de sluiting van de Decadance is er een nieuwe (tijdelijke) bestemming bekend voor het pand in de Overpoortstraat. Vanaf woensdag 14 november zorgt Moose Bar er voor feestjes in après-skistijl.

De stijlbreuk met Decadance kan moeilijk groter zijn. Nu de laatste beats weggestorven zijn, kan je in het pand van de legendarische dansclub volgende week terecht voor halve liters bier en shotjes die je geserveerd worden door obers gehuld in lederhosen en dirnlds. Voor de honger voorzien de organisatoren een ‘snackmuur’. Compleet nieuw is Moose Bar niet. Het concept, dat eigendom is van Versuz, kende eerder al succes in Antwerpen en Hasselt en opent dit jaar ook pop-upvestigingen in Leuven, Mechelen en Kortrijk.

De ‘verbouwing’ van het horecapand is gisteren al begonnen. De voormalige Deca zal volledig bekleed worden met hout en op het terras komt een jacuzzi.

De Moose Bar zal de deuren elke week openen van woensdag tot en met zaterdag vanaf 19 uur tot 5 uur ’s ochtends. Het pop-upconcept loopt tot 2 maart 2019.