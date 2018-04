Applaus na Concerto voor Johan Stollz 11 april 2018

02u39 0

In een afgeladen volle Sint Kristoffelkerk namen 1.000 mensen gisterochtend afscheid van Johan Stollz. De 88-jarige pianist die in Oostakker woonde, kreeg zijn laatste rustplaats in het geboortedorp van partner Bernadette Rotthier.. Collega's uit de showbizz zoals Jacky Lafon, Marc Dex en broer Juliaan (Jules Kabas), Michel Van Den Branden, Showbizz Bart en Chris Van den Durpel waren er. Na een laatste opvoering van Stollz' Concerto voor Natasha bedankten de aanwezigen Johan met een daverend applaus. "Je doel was mensen gelukkig maken, en dat deed je keer op keer", zei partner Bernadette. (DVL)