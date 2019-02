Appartement in Vlaanderen nergens zo duur als in Gent: “Ook prijzen voor woning stijgen snelst in Arteveldestad” Yannick De Spiegeleir

22 februari 2019

In geen enkele andere Vlaamse provinciehoofdstad tel je gemiddeld zoveel geld neer voor een appartement als in Gent. Dat blijkt uit de nieuwe vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Ook in de Gentse deelgemeenten swingen de vastgoedprijzen de pan uit. "Steeds meer gezinnen kiezen voor een woning in de rand", klinkt het.

Het is de eerste keer dat de federatie van de notarissen uitpakt met een barometer om de prijzen voor appartementen en huizen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven te vergelijken. Daaruit blijkt dus dat Gent de duurste grootstad is qua appartementen. De koper betaalde in 2018 gemiddeld 256.786 euro voor een appartement. Op dat vlak is Antwerpen veel goedkoper. Daar kostte een appartement vorig jaar gemiddeld 206.890 euro.

In het centrum van Gent daalden de prijzen tegenover 2017 nochtans met 1,5 procent tot 260.940 euro. “Het gaat om een lichte correctie na de hevige prijsstijgingen de voorgaande jaren”, zegt notaris Christophe Blindeman. De jongste vijf jaar zijn de prijzen voor een appartement in de Arteveldestad met 16 procent toegenomen. De barometer toont ook cijfers van de prijsevolutie van appartementen in de deelgemeenten. In Sint-Amandsberg stegen de prijzen sinds 2014 met bijna 18 procent tot een gemiddelde van 215.673 euro.

Op vlak van huizen is niet Gent, maar Leuven het duurst. Een woonhuis kostte er vorig jaar gemiddeld 362.800 euro in Gent is dat 298.308 euro, maar de prijzen stegen er, bekeken over de jongste vijf jaar wel het snelst: met 18 procent.

Opgesplitst per deelgemeente waren woonhuizen vorig jaar het duurst in Afsnee (gemiddeld 354.074 euro) en het goedkoopst in Gentbrugge en Ledeberg (273.760 euro). “Dit geeft een ietwat vertekend beeld. Want wonen in Gentbrugge is, mede dankzij de goede toegang tot de uitvalswegen, erg in trek. Wellicht wordt de gemiddelde prijs beïnvloed door de lagere prijzen in Ledeberg”, zegt Blindeman.

In vergelijking met een jaar eerder, was de grootste prijsstijging voor Oostakker (ruim 15 procent tot 324.000 euro). Tegenover 2014 was de stijging het grootst in Sint-Amandsberg. Daar betaalt de koper voor een huis nu gemiddeld 302.547 euro, bijna 30 procent meer dan in 2014. “Het is gevolg van de uitdeining die we al een paar jaar opmerken. Steeds meer gezinnen kiezen voor een woning in de randgemeenten. In het centrum zijn woningen moeilijk te betalen en is het aanbod redelijk beperkt. In de randgemeenten krijgen de gezinnen, voor dezelfde prijs, een grotere benutbare oppervlakte”, aldus Blindeman.