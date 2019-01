App toont hoe gezond de lucht is op de plek waar je bent Sabine Van Damme

17 januari 2019

17u33 0 Gent Minister Joke Schauvliege woonde donderdag in Gent de lancering van de app BelAir bij. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft die ontworpen. De app toont hoeveel fijn stof, ozon en stikstofdioxide in de lucht zit op de plaats waar je bent, maar kan ook voorspellingen doen én waarschuwingen sturen. “De luchtkwaliteit verbetert, maar er is nog veel werk”, zegt de minister.

“We ademen 10.000 liter lucht per dag in”, zegt Michiel Van Peteghem van VMM. “Mensen willen weten hoe gezond die lucht is, en welke impact ze heeft op hun gezondheid, en dat in verstaanbare taal. Daarom hebben we de app BelAir laten ontwikkelen, waarmee je op je smartphone op elke locatie in België realtime kan checken hoe de luchtkwaliteit ter plaatse is. De app kan ook voorspellingen voor de komende uren doen, of bijvoorbeeld waarschuwingen uitsturen bij smog. Dat is een primeur voor België.”

De app werkt via de meetstations van de VMM, waar de luchtkwaliteit elk uur wordt gemeten. De app zoekt het dichtstbijzijnde meetstation, en past de waarden aan op basis van modelberekeningen, en aan de hand van de paramaters van de locatie waar je je bevindt.

Volgens info van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) hebben onder meer fijn stof en ozon in de lucht een negatieve impact op de gezondheid. “De totale emissie van fijn stof daalde wel de voorbije 15 jaar, maar niet bij de huishoudens. Vooral houtverbranding is daarbij een boosdoener. Vlaanderen scoort slecht op vlak van luchtkwaliteit, maar er is een positieve kentering. De bevolking wordt zich bewust van het probleem. Daar zal deze app nog bij helpen. Want behalve sensibiliseren moeten we aansturen op gedragsverandering.”

Er bestonden al gelijkaardige apps, maar die waren niet allemaal even betrouwbaar. De VMM werkt als enige met de Belgische luchtkwaliteitsindex, via geolocatie en met hoge resolutiekaarten.