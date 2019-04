App tegen voedselverspilling ‘Too Good To Go’ valt in de prijzen Organisatie wil volgend jaar 1 miljoen maaltijden van de vuilnisbak redden Sam Ooghe

03 april 2019

10u06

Bron: Eigen info, Belga 0 Gent De Gentse app ‘Too Good To Go’, waarop lokale handelaars en supermarkten hun voedseloverschotten van de dag te koop aanbieden, is in de prijzen gevallen. De start-up won disdagavond de Food Waste Award 2019 in de categorie ‘changemakers’.

“Een studie heeft uitgewezen dat het terugdringen van voedselverspilling de derde beste oplossing is om klimaatverandering tegen te gaan”, zo klonk het dinsdag bij Gil Op De Beeck van FoodWIN, de organisatie achter de Awards. “Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt welke uitstoot aan broeikasgassen gepaard gaat met de productie, verwerking en transport van elk stuk voedsel dat uiteindelijk niet op ons bord belandt. Het tegengaan van voedselverspilling zou de klimaatmars van de voedingsindustrie kunnen zijn.”

En wie voedselverspilling zegt, zegt Too Good To Go. Amper één jaar bestaat de app in België, maar in die tijd redde de organisatie zo’n 250.000 maaltijden van de vuilnisbak gered. Het concept is simpel: handelaars of supermarkten zetten hun voedseloverschotten ‘s avonds te koop, en gebruikers van de app kunnen een portie ophalen met een eigen potje of zakje. Dinsdagavond won de app de Food Waste Award 2019 in de categorie ‘changemakers’. Het concept bestond wel al in Noord-Europa, maar het werd in ons land in Gent opgestart door Jonas Mallisse en Jeff Cornelis. Dit jaar wil de organisatie één miljoen maaltijden redden.

Vorige maand interviewde uw krant de initiatiefnemers uitgebreid.