App gidst bezoekers door Guislain-site 25 januari 2018

In het museum Dr. Guislain is gisteren een nieuwe app gelanceerd. De mobiele toepassing gidst bezoekers doorheen de geschiedenis van het Guislain-gesticht aan de hand van een interactief wandelparcours op de site.





"Gebruikers kunnen onder meer de tuin van de onrustigen ontdekken: een tuin achter het badhuis die vroeger voorzien was voor de zwaarst zieke patiënten. De locatie was voorheen niet publiek toegankelijk, maar vanaf nu wel na de lancering van de app", verduidelijkt Yoon Hee Lamot van de communicatiedienst van het Guislain-museum. "Vroeger was er ook een boerderij op het domein. Vandaag is nog een stuk van de oude boerderij te zien, maar de app toont ook oude beelden."





De Guislain-app werd ontwikkeld in samenwerking met de vakgroepen Geschiedenis en Psychoanalyse van de UGent. (YDS)