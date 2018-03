Apotheek Brugse Poort: "Perfect mits meer passage" 27 maart 2018

De apothekers van de Brugse Poort startten een gezamenlijke apotheek en maakten zich zorgen over de toekomst van de Bevrijdingslaan als handelsstraat.





Op de Bevrijdingslaan alleen waren er voor het circulatieplan vier apothekers. De apotheken Legiest, De Pourcq en De Scheerder bundelden de krachten in de Kettingstraat. "Het is een succes te noemen", zegt apotheker Els De Pourcq. "Door samen te werken kunnen we nu betere openingsuren aanbieden, we zijn in de week open tot 19 uur. De samenwerking verloopt prima. Dat is toch niet evident, want we komen elk van ons eilandje. Het enige minpunt is de passage. Die is grotendeels weggevallen. Apothekers halen veel van hun klanten uit de omgeving, maar passanten zijn toch ook belangrijk voor snelle aankopen. Met meer passage zou dit een perfect plaatje zijn." (EDG)