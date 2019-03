Anuna heeft duidelijke mening over scholen die klimaatspijbelaars straffen: “Dat is degoutant” Yannick De Spiegeleir

14 maart 2019

10u10 2 Gent In de theaterzaal van kunstencentrum Vooruit vond donderdagochtend een klimaatles plaats voor 620 Gentse scholieren. Anuna De Wever en Kyra Gantois waren er te gast om hun boek ‘Wij zijn het klimaat!’ voor te stellen. Anuna gaf duidelijk aan wat ze vindt van scholen die klimaatspijbelaars bestraffen. “Dat is degoutant. In de leerplannen staat juist dat scholieren burgerzin moeten tonen.”

De opmerkelijke uitspraak van Anuna volgde na een vraag van een leerling van het Atheneum Voskenslaan. “Wat vinden jullie ervan dat onze school strafstudie geeft aan leerlingen die voor het klimaat spijbelen?”, klonk het. Het standpunt van Anuna is duidelijk. “Zaken als burgerzin en engagement tonen en kritisch nadenken, is wat wij op dit moment juist doen. Als jullie school denkt dat jullie enkel kunnen leren achter de schoolbanken is er een probleem denk ik.”

Het was het tweede publieke optreden van Anuna De Wever en Kyra Gantois in Gent. Vorige maand liepen ze ook al mee in de mars van ‘Rise for The Climate’. “We komen vandaag ons boek voorstellen, maar we willen de Gentse jongeren ook oproepen om de wereldwijde klimaatstaking ‘Global Strike for Future’ van morgen te steunen”, aldus de gezichten van ‘Youth for Climate’.

Nic Balthazar, de bekendste klimaatactivist van Gent, interviewde Anuna en Kyra. “We hadden nooit verwacht dat Youth for Climate zo groot zou worden. We kregen zelfs een uitnodiging van de Franse president Macron. We gaan nu wel voor de tiende week op rij een klimaatmars houden, maar toch zien we nog altijd actie. Er is nog altijd geen plan, ook in ons land is het beleid op dat vlak een mop. Daarom hebben we besloten om ons daar zelf aan te zetten.”

Anuna reageerde ook op de verwijten dat hun beweging naïef en onverantwoord wordt genoemd. “Die kritiek slaat op niks. Dit is juist de meest verantwoorde actie die je ooit zal gezien hebben. Als we op de schoolbanken zouden blijven zitten en passief alles zouden ondergaan. Dat zou pas onverantwoord zijn.”

De Klimaatles voor leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar werd ingeleid door professor Jasper Bloemen van de Universiteit Antwerpen. De expert gaf een uiteenzetting over de klimaatverandering. “Als we het tij niet kunnen keren, wordt Maldegem straks de Koningin der Badsteden”, drukte de professor de jongeren met de neus op de feiten, maar hij had ook lof voor de nieuwe generatie. “De jongeren, in het bijzonder Anuna en Kyra, hebben ons opnieuw hoop gegeven.”

Zelfde bad

Kristof Cuadros Perez van Climate Response op zijn beurt had het over mogelijke oplossingen voor de klimaatproblematiek zoals de trein nemen in plaats van het vliegtuig, het gebruik van hernieuwbare energie of je huis isoleren. “Wij zijn zonder meer de rijkste en best geïnformeerde generatie die ooit op deze planeet heeft geleefd. Wij moeten de maatschappij aan een sneltempo veranderen”, klonk zijn oproep.

Comedian Wouter Deprez kreeg de lachers op de hand met een getuigenis over zijn jeugd. “Ik moet jullie vertellen dat jullie veel te lang douchen. Bij ons bestond er niet eens een douche. Thuis nam iedereen hetzelfde bad. We waren een energiecoöperatie op ons zelf. Zoals jullie schrijven in jullie brief zijn we onderweg gewend geraakt aan de luxe die we evident vinden. Er zijn veel mensen van onze generatie die goesting hebben om mee te doen met jullie. Laat ons eraan beginnen.”

Wie de klimaatles wil herbekijken kan terecht op deze link.