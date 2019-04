Antwerpse huisvestingsmaatschappij bouwt sociale woningen in Gent Erik De Troyer

11 april 2019

16u41 0 Gent Op vier verschillende plaatsen in Gent begint de Antwerpse huisvestingsmaatschappij ABC met het bouwen van 69 gloednieuwe sociale woningen. “We doen dat omdat de stad Gent in tegenstelling tot Antwerpen hard inzet op sociale woningen. Al blijft het verlieslatend om dergelijke nieuwbouw te zetten”, zegt Mieke Dupont van sociale huisvestingsmaatschappij ABC.

“Als het over sociale woningen gaat in Gent gaat het steevast over WoninGent maar ook wij zijn een speler. Dat we als Antwerpse huisvestingsmaatschappij ook in Gent actief zijn heeft te maken met een fusie uit de jaren 90. We hadden tot nu toe sociale woningen aan de Belvedereweg (153 appartementen, red) en de Stoppelstraat (77 appartementen). Dat zijn oudere gebouwen die recent onderhouden zijn. Nu zijn we begonnen aan een uitbreiding van ons patrimonium in Gent.

De eerste stek waar gebouwd zal worden is de Oude Dokken. “Dat is een project waar we al 6 jaar mee bezig zijn en waar we in juni kunnen beginnen. In totaal komen er 19 appartementen”, aldus Dumont. De volgende stap is een pand in de Halvemaanstraat. De vroegere garage Leo werd door ABC opgekocht en zal gesloopt worden om er 10 sociale appartementen op te bouwen. Het grootste project is de oude MEA-fabriek in de Kraankindersstraat. Daar komen 24 appartementen en 2 woningen. Het laatste project komt aan de Heernislaan waar een garage voor oldtimerverhuur wordt vervangen door 12 appartementen en 2 woningen. In totaal gaat het om 69 nieuwe woningen.

“Er zijn een aantal redenen waarom we ons nu focussen op Gent”, zegt directeur Mieke Dupont. “We hebben jarenlang een kantoor gehad in Gent en willen dat weer bemannen. Door extra woningen te bouwen maken we het mogelijk om een betere dienstverlening te bieden. Nu werd het meeste vanuit Antwerpen geregeld via telefoon of mail. Dat ging ook maar we willen wat meer aanwezig zijn. We merken ook dat de stad Gent veel meer inzet op sociale huisvesting. Dat is in Antwerpen niet het geval. Daar is er quasi een stop voor nieuwbouw sociale woningen. Daardoor is het klimaat in Gent wat meer uitnodigend.”

“Die nieuwbouwprojecten zullen verlieslatend zijn”, verzekert Dupont. “Het is geen geheim dat heel wat sociale huisvestingsmaatschappijen het moeilijk hebben op dit moment. Wij hebben het geluk dat we heel wat oudere gebouwen hebben die zijn afbetaald en die het verlies van de nieuwbouw compenseren. Wij zijn een coöperatieve wat in de sector ongewoon is. Voor ons rendabiliteit niet het voornaamste.”

In Gent staan er ruim 11.000 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. De gemiddelde wachttijd bedraagt maar liefst 5 jaar. “Ook wij hebben een lange wachtlijst”, klink het bij ABC. “Bij ons kan men op 3 à 4 jaar aan een woning raken. Het blijft een lastige aangelegenheid. Tegen de tijd dat men in aanmerking komt, kan men al in een nieuwe gezinssituatie zitten. Of we nog meer in Gent zullen bouwen, hangt af van de kansen die zich aanbieden.”