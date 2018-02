Antraxalarm in Virginie Lovelinggebouw: twee werknemers preventief afgevoerd 15 februari 2018

02u48 0 Gent Een werknemer van het Vlaams Administratief Centrum aan het Maria Hendrikaplein in Gent is gisteren samen met een vertrouwenspersoon preventief afgevoerd naar het ziekenhuis na aanraking met wit poeder. Het is onduidelijk of het poeder gevaarlijk is en wie de afzender is.

Rond 10 uur opende de werknemer in de postkamer van het Virginie Lovelinggebouw, waar ongeveer 1.200 ambtenaren kunnen (tele)werken, een enveloppe. "Daarin zat een zakje met het witte poeder", zegt Frank Geets, administrateur-generaal van het facilitair bedrijf dat instaat voor het beheer van het gebouw. "Toen de werknemer het zakje met poeder opmerkte, werden alle hulpdiensten verwittigd. Zoals de procedure het voorschrijft heeft die persoon onmiddellijk een douche genomen en moest die andere kleren aantrekken." Samen met een vertrouwenspersoon werden ze na de middag toch preventief overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up. Over hun toestand is voorlopig niks bekend. Uiterlijke klachten hadden ze volgens getuigen niet meteen.





Onderzoek poeder

"De postkamer hebben we laten afsluiten, maar de rest van het gebouw functioneert normaal", zegt Geets. Zowel de politie, de brandweer als de ambulancediensten kwamen ter plaatse. Het labo onderzoekt nu om welke substantie het gaat, maar de uitkomst van het onderzoek is nog niet bekend. "Het kan even goed om poedersuiker gaan, maar in het slechtste geval is het toch iets ernstigs. We konden dan ook geen risico nemen", besluit Geets. (JEW)