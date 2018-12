Anthony (20) trekt aan alarmbel: “Onze hond is al vijfde huisdier uit de wijk dat werd vergiftigd” Jeroen Desmecht en Anthony Statius

19 december 2018

18u01 1 Gent Student Anthony Allison (20) uit Sint-Denijs-Westrem heeft een emotionele oproep op Facebook gedeeld. Piper, zijn tweejarige Duitse herder, zakte maandagmiddag tijdens een wandeling in elkaar. Bij onderzoek in het spoedcentrum voor huisdieren bleek de trouwe viervoeter vergiftigd te zijn. “Piper is het vijfde slachtoffer in nog geen twee jaar tijd”, weet Anthony. “De bewoners durven hun hond niet meer buiten laten.”

Het begon allemaal twee jaar geleden met een dreigbrief bij de buren. “Als uw hond nog veel blaft, zal er iets gebeuren. Zes maand daarna werd hun hond vergiftigd”, weet Anthony. “Hij overleefde het voorval niet.”

Het gezin van Anthony is pas drie maand geleden verhuisd naar het huis in de James Ensorlaan. “We hadden nog maar net uitgepakt, en er stond al een buur aan onze deur. Hij had onze honden gezien en wou ons waarschuwen. Op zijn aanraden hebben we een doek over onze afsluiting gehangen. Het houdt de dader niet tegen, maar zo is het moeilijker om te in te schatten waar de dieren zich bevinden.”

Niet veel later volgde al een eerste poging. “Er zat uit het niets een pak dentastix (sticks voor de gebitsverzorging van honden, n.v.d.r.) in onze brievenbus, gewikkeld in folie. Het zag er te verdacht uit, dus we hebben het niet aan onze honden gegeven. Dit weekend hadden we minder geluk. We hebben achteraf een zak met eten in onze tuin gevonden. Waarschijnlijk was die vergiftigd. Dinsdag gaan we daarmee naar de politie als we klacht gaan indienen.”

Het zag er in eerste instantie niet goed uit voor Piper: de hond moest eerst een plasmatransfusie krijgen. Toen die niet aansloeg, volgde nog een bloedtransfusie. “Ze had veel te weinig rode bloedcellen in haar lichaam, het zag er maandagavond niet naar uit dat ze het zou halen.”

Maar Piper beet door en is ondertussen aan de beterhand. Haar voorgangers hadden minder geluk. “Sinds de dreigbrief zijn er vijf honden en drie katten vergiftigd bij ons in de buurt, waaronder ook die van de vorige bewoner van ons huis”, zegt Anthony. “Piper is de eerste die het heeft overleefd.”

De buurtbewoners gaan nu samenkomen om de situatie te bespreken. “We hebben geen idee wie de dader is, maar het moet iemand zijn die dichtbij woont. Niemand is nog op zijn gemak.”

De politie zegt dat ze op basis van de aangiften momenteel niet kunnen spreken over een plaag, en vraagt daarom om zeker altijd klacht in te dienen. “Zo’n incidenten worden vaak niet aangegeven. Toch is het belangrijk dat mensen dat doen. Zo krijgen wij een een duidelijker beeld van de situatie, en hebben we meer kans om de dader te vatten”, klinkt het bij de politie.