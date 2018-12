Annelies Storms heel waarschijnlijk 3 jaar feestenschepen Sven Taeldeman geen kandidaat-schepen meer Sabine Van Damme

07 december 2018

20u07 3 Gent Sven Taeldeman is geen kandidaat-schepen meer voor de sp.a. Die partij moet nog beslissen wie schepen van feesten wordt voor de komende drie jaar. Daarna gaat die functie naar een groene schepen.

De sp.a mag voor de komende legislatuur 2,5 schepenen leveren. De eerste 3 jaren mogen dat er 3 zijn, daarna moeten ze de post ‘feesten en facility management’ afgeven aan een groene nog nader te bepalen schepen. Dat Rudy Coddens en Astrid De Bruycker schepen worden. De derde plaats was een strijdplaats bij de socialisten. Ze hadden met Resul Tapmaz, Annelies Stoms en Sven Taeldeman drie uittredende schepenen. Het schepenambt werd eerst aan Tapmaz aangeboden, maar die paste voor 3 jaar, en stapte intussen uit de politiek. Nu heeft Taeldeman dus beslist een stap opzij te zetten, waardoor de weg open ligt voor Annelies Storms. Al bestaat ook nog altijd de kans dat Anne Schiettekatte haar kans grijpt. In elk geval is het Storms die morgen door het partijbestuur zal worden voorgedragen, waarna de leden mogen stemmen. Storms was de voorbije zes jaar schepen van cultuur en toerisme en evenementen. Taeldeman blijft wel gemeenteraadslid.