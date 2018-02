Anneleen Van Bossuyt: Camera's tegen criminaliteit en weg met thuistaalonderwijs 28 februari 2018

02u54 0 Gent "Ja, ik ga voor burgemeester, want in die positie kan je best zorgen voor verandering in een stad. En verandering is wat Gent nodig heeft", zei N-VA-lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt gisteren zelfverzekerd bij 'De Meulemeester in Debat' op de website van VTM.

Anneleen Van Bossuyt werd er op de rooster gelegd over haar ambities. Ook qua inhoud zette ze de puntjes op de i. "De criminaliteitscijfers dalen in Gent, maar trager dan elders. Ik zie dat Gent slimme camera's inzet voor de mobiliteit en tegen sluikstorters, maar niet tegen criminaliteit. Waarom niet? Bart Somers noemde dat in Mechelen zijn beste investering ooit. In Gent is het hoog tijd."





Verder benadrukte ze dat vrije schoolkeuze belangrijk is. "Vandaag beslist een computer naar welke school een kind mag. En thuistaalonderwijs moet eruit. Nederlands is de taal die alle Gentenaars verbindt, Nederlands geeft de beste garantie op een toekomst en een job."





Tot slot vindt Van Bossuyt dat Gent gefaald heeft op vlak van armoedebeleid. "Er zijn 5.000 openstaande vacatures, en 7.000 niet-werkende werkzoekenden. De stad moet meer doen om hen te begeleiden naar een job, zodat ze niet afhankelijk blijven van steun van het OCMW."





Socialisten

Op de vraag met wie Van Bossuyt wil besturen, mocht dat aan de orde zijn, grapte ze eerst: "Als de Gentenaars ons massaal steunen hebben we een absolute meerderheid en is er geen coalitie nodig". Uiteindelijk gaf ze toe dat besturen met de socialisten niet de meest voor de hand liggende keuze zou zijn. "Zij liggen niet in de lijn van ons DNA." (VDS)