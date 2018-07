Anne De Paepe voorzitter Associatie UGent 09 juli 2018

Oud-rector Anne De Paepe is de nieuwe voorzitter van de Associatie Universiteit Gent.





Anne De Paepe is gewoon hoogleraar in de humane en medische genetica en heeft ruim 20 jaar het Centrum Medische Geneeskunde van het UZ Gent geleid. Van 2013 tot 2017 was zij rector van de Universiteit Gent. Op vraag van de partnerinstellingen van de AUGent neemt zij nu het voorzitterschap over van Luc Van den Bossche. Na 15 jaar inzet voor de ontwikkeling van de associatie en voor het uitbouwen van een hechte samenwerking tussen de partnerinstellingen geeft hij de fakkel door.





De AUGent is het overkoepelend netwerk van vier hogeronderwijsinstellingen in Oost- en West-Vlaanderen: Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool en Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen dit netwerk zetten de partnerinstellingen in op gezamenlijke meerwaarde. Samen tellen ze meer dan 67.500 studenten en 12.500 medewerkers. (YDS/VDS)