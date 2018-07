Ann Lemaitre feest al 3 jaar in Cultuurkapel Gentse Feesten | TAART VAN DE DAG 11 juli 2018

3 jaar is een mini-jubileum, maar voor kleine(re) organisatoren is het een prestatie. Al 3 jaar verzamelt pianiste Ann Lemaitre enkele artiesten rond zich om samen de Cultuurkapel aan de Sint-Antoniuskaai in Feestenstemming te brengen. Zo is er de unieke combinatie van Fred Geirnaert en The Julian's New Orleans Jazz Friends. Ze wisselen elkaar af en brengen zelfs een nummer samen. Maar ook Karin Tanghe komt terug met een nieuwe oeuvre van Franse chansons in een aperitiefconcert. Carine Stevens brengt een vernieuwde versie van haar humoristische show 'Door Dik en Dun'. En Ann Lemaitre - ook wel gekend als de pianiste bij de huwelijken op het stadhuis - begeleidt ze allemaal. Tickets voor alle evenementen in de Cultuurkapel op www.uitbureau.be (zoeken op Lemaitre). (VDS)