André Denys krijgt zijn brug 21 maart 2018

Het stadsbestuur heeft beslist de nieuwe fiets- en wandelbrug over de R4 en de Ringvaart te vernoemen naar de overleden gouverneur André Denys. Symbolischer kan niet, Denys was zelf een fervent fietser, én heeft heel wat inspanningen geleverd voor de realisatie van het Parkbos. En dat is exact waar de nieuwe brug naartoe leidt. Ze loopt van De Pintelaan in Gent naar de Leebeekstraat in Zwijnaarde. (VDS)