Ander computersysteem, dus langer in cel 08 mei 2018

Slecht nieuws voor een dief uit het Gentse: door een verandering in het computersysteem bij de rechtbank moet de man een week langer in de cel blijven. Hij is aangehouden voor rugzakkendiefstallen en zijn zaak werd vrijdag behandel. In normale omstandigheden spreekt de rechter dan bij de volgende zitting recht, wat neerkomt op twee weken. Door de digitale systeemwijziging staat de volgende zitting nu pas gepland op 25 mei, drie weken later. Als de dief bij zijn vonnis vrijgelaten wordt, heeft hij dus een weekje langer moeten brommen. Zijn advocaat vraagt de gunst van de opschorting. Nog een drietal andere beklaagden moeten een week extra wachten.





(OSG)