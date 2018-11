Amerikanen noemen Gentse Winterfeesten ‘best kept secret’ Sabine Van Damme

20 november 2018

18u31 0 Gent De Gentse Winterfeesten, die op 7 december starten, scoren punten in de Verenigde Staten. Het vooraanstaande Forbes, een internetmagazine en tijdschrift, zet de Gentse kerstmarkt in een lijst van de 10 beste kerstmarkten in Europa.

Gent wordt in één adem genoemd met Brussel, maar over Gent staat er specifiek dat het stadscentrum meer historische gebouwen heeft dan eender welke andere stad, een 12de-eeuws kasteel en kasseistraten. Ook de houten huisjes die als kraampjes op de Winterfeesten dienen, oogsten lof. Omdat de Gentse kerstmarkt een stuk minder bekend is dan die van Brussel, zeker in het buitenland, worden de Gentse Winterfeesten een best kept secret genoemd.

Dat Gent opduikt in de lijst van Forbes is sowieso een opsteker. De andere kersmarkten die worden genoemd zijn die van Zagreb in Kroatië, Helsinki in Finland, Luxemburg (het land), Straatsburg en Colmar in Frankrijk, Tallinn in Estland, Aken in Duitsland en Budapest in Hongarije. Forbes was specifiek op zoek naar plekken waar je nog de magie van Kerstmis kan voelen, compleet met de geur van dennenbomen en kerstmuziek. De volledige versie van de kerstspecial van Forbes vind je hier.