Alweer record voor haven 29 mei 2018

Het Gentse havengebied heeft in 2016 acht miljard euro toegevoegde waarde gecreëerd, een nieuw record. Dat stelt North Sea Port, de fusiehaven van Gent, Vlissingen en Terneuzen, op basis van cijfers van de Nationale Bank van België. Ook de werkgelegenheid en de investeringen stijgen.





Die acht miljard bestaat uit 3,9 miljard euro directe toegevoegde waarde, voornamelijk in de goederenbehandeling, de handel en de metaalverwerking (+1,8 procent). De overige 4,1 miljard euro komt uit indirecte toegevoegde waarde (+2,6 procent). De toegevoegde waarde in de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen bedraagt nog eens 5,4 miljard euro.





De totale werkgelegenheid in het havengebied Gent steeg in 2016 van 63.245 naar 64.193 jobs. De directe werkgelegenheid steeg met 0,5 procent tot 27.983 voltijdse jobs. De indirecte ging met 2,3 procent de hoogte in tot 36.210 jobs. Fusiehaven North Sea Port is goed voor 98.372 (in)directe jobs.





Tegen 2020 wil North Sea Port het aantal jobs doen stijgen tot 100.000. (VDS)