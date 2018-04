Alweer een record voor de haven 20 april 2018

In het eerste kwartaal heeft North Sea Port 18 miljoen ton goederenoverslag via zeevaart behandeld. Dat is 2,2 miljoen ton of 14 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Vorig jaar was ook al een recordjaar, met 66,6 miljoen ton overslag. Ook de overslag via binnenvaart groeide, met een stijging van 1 miljoen tot bijna 15 miljoen ton. De totale goederenoverslag via zeevaart en binnenvaart komt zo uit op 33 miljoen ton.





(VDS)