Alsof het herfst is in putje zomer... 28 juli 2018

Het is warm en het is droog en iedereen heeft daar last van. Ook de bomen in het Gentse beginnen te voelen dat het al sinds begin juni niet meer regende. Het grondwaterpeil is intussen zodanig gezakt dat zelfs grote bomen met diepe wortels in de problemen komen. Die laten dan preventief hun bladeren vallen. Op de grond kleuren die in deze hitte natuurlijk meteen bruin. En zo lijkt het hier en daar al herfst, en dat in putje zomer... (VDS)