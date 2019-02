Als zelfs het Belfort niet meer weet hoe laat het is… Sabine Van Damme

17 februari 2019

11u07 0 Gent De Belforttoren weet het niet meer… Eén van de vier klokken op de toren geeft een verkeerd uur aan. En dat blijft nog zo tot de week voor Pasen.

Te laat thuis na een terrasje in de zon? Steek het op het Belfort! Eén van de torenklokken geeft immers een compleet ander uur aan dan de andere drie. Dat ligt niet aan de verwarrende zomer in de winter terwijl het nog winteruur is. Het is gewoon een technisch defect. De vier wijzerplaten worden nochtans aangestuurd door dezelfde motor. Het euvel herstellen is een klus die pas in de week voor Pasen kan gebeuren. De firma die daarvoor instaat, kan niet vroeger komen. En je kan daar ook niet gelijk wie voor optrommelen, de herstelling zal langs de buitenzijde gebeuren. Er zal dus iemand aan de toren moeten bengelen om de klok terug in de juiste positie te brengen.