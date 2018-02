Als rocksterren in 't Kuipke DUIZENDEN FANS VERWELKOMEN RENNERS OMLOOP DIDIER VERBAERE

02u36 0 Gent De aankomst van de Omloop mag dan wel niet meer in Gent liggen, de liefde voor de openingsklassieker blijft even groot. Vele duizenden supporters zakten zaterdag af naar het Kuipke voor de ploegvoorstelling. Daar werden de renners als rocksterren ontvangen. "Respect voor Vandenhaute dat hij het vroegere parcours van de Ronde in ere herstelt, al is het jammer dat de Omloop nu niet meer in Gent aankomt."

Flanders Classics, de organisator van de Omloop, schrapte Gent als aankomstplaats voor de openingsklassieker van het Belgisch wielrennen. Dit jaar ligt de finale in de Vlaamse Ardennen met de aankomst in Meerbeke (Ninove). Daarmee trekt de koers terug naar de vroegere aankomst van de Ronde van Vlaanderen.





De start ligt nog altijd in Gent, aan de Emile Clauslaan. Voor de ploegverstelling - vooraf de wedstrijd - werden de renners ontvangen in 't Kuipje. "Dat de aankomst niet meer in Gent ligt, steekt wel. Dat is jaren een traditie geweest. We hebben er toch een mooi driedaags feest van gemaakt", zegt schepen vanSport Resul Tapmaz (Sp.a). Dat feest werd op donderdag al afgetrapt met Bal Pedal en gisteren reden de wielerliefhebbers nog hun Omloop.





Duizenden fans zakten zaterdagochtend af naar de startzone aan het Citadelpark. Daar waren de ploegbussen opgesteld in de Floraliënhal naast het Kuipke. Papa Kurt Laforce en zonen Milan en Stijn uit Gent waren er al vroeg bij om handtekeningen te jagen. Het gezin is gek op koers. Zoon Stijn, geboren in 2009, is genoemd naar de toenmalige winnaar van de Ronde Van Vlaanderen Stijn Devolder. "Dat de Omloop niet meer in Gent aankomt, is jammer, want we geraken vandaag niet meer in Ninove. Al verdient organisator Wouter Vandenhaute respect omdat hij het vroegere parcours van de Ronde van Vlaanderen in ere herstelt", zegt Kurt.





Voor het tweede jaar op rij konden supporters gratis en in de warmte genieten van de ploegvoorstelling op de wielerpiste zelf. Het binnenplein stond helemaal vol. Met veel beats ontvingen StuBru-presentatoren Linde Merckpoel en Stijn Vlaeminck de renners als rockhelden. Een van de publiekslievelingen was ongetwijfeld Tiesj Benoot uit Drongen. "Een grote kanshebber, al is het jammer dat hij niet op Gentse bodem zal winnen", klonk het vooraf bij enkele supporters. Een mening die ook Marleen Schepens uit Drongen deelde. "Vroeger supporterden we voor onze dorpsgenoot Walter Godefroot, nu voor Tiesj. We zullen hem aan de finish niet naar de overwinning kunnen schreeuwen, maar als hij wint, bouwen we een feestje in Drongen."





Gent of Meerbeke. Voor de fans van Iljo Keisse maakte het allemaal niet uit. "Sinds we in onze studententijd pintjes gingen drinken bij Iljo's vader in De Karper, volgen we Iljo. Dat blijven we doen. Straks drinken we er wel een paar in Geraardsbergen", lacht Bart Kiekens.





Niet alleen de mannen, ook de vrouwen werden voorgesteld in het Kuipke. "Zoveel publiek is wennen voor ons, maar het is wel tof dat we deze aandacht krijgen", zegt Belgisch kampioene Jolien Dhoore uit Merelbeke.





Bloemenmeisje

Verscholen tussen de supporters volgt Lien Crapoen uit Laarne met aandacht de voorstelling van Team Sunweb en haar partner Edward Theuns. Vorig jaar stond ze nog op het podium als bloemenmeisje bij Flanders Classic maar ze werkt ondertussen voor Team Trek. "Het is toch wel aangenaam om eens deze kant van het podium te staan en alles rustig te kunnen volgen", lacht Lien. De traditie van bloemenmeisjes werd door Flanders Classics ook al afgeschaft waardoor ze de laatste podiummiss in Gent was.





