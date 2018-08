ALS-patiënt Alain in de bres voor lotgenoten MOTORRIT EN BAARDEN TEGEN ZENUW-SPIERZIEKTE DIDIER VERBAERE

02u23 0 Gent De vzw Een hart voor A.L.S. organiseert dit weekend haar motortreffen 'Motoren tegen A.L.S.' in Laarne. Zaterdag staat in zaal Skala ook een benefietavond op het programma. ALS-patiënt Alain, voor wie de vzw in het leven geroepen werd, wil ook van de partij zijn.

De vzw Een hart voor A.L.S. is een initiatief van Aline en Marc Strobbe en Tine Strobbe, uitbaatster van café Den Hert in de Steentjesstraat. Zij sprongen in de bres toen buurman Alain Verspecht getroffen werd door A.L.S. Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een dodelijke zenuw-spierziekte.





"Met de vzw willen we zoveel mogelijk geld inzamelen voor het onderzoek van professor Wim Robbrechts van de KU Leuven naar de ziekte. Alain was zelf een fervent motorrijder maar kan nu zelf niks meer", legt Aline uit. Jaarlijks brengen ze zo'n 800 motards op de been voor een rondrit. "A.L.S. is bittere ernst. Het verwoestte ons leven, verlamde mij en maakte me afhankelijk van een machine om te kunnen blijven 'leven'", vertelt Alain Verspecht. "Het enige wat we kunnen, is vechten. Vechten voor dat beetje levenskwaliteit, maar ook vechten voor de toekomst van de vele ALS-patiënten", blijft Alain positief denken. "Gelukkig vechten we niet alleen en krijgen we steun van vrienden en sympathisanten in deze oneerlijke strijd tegen deze verschrikkelijke ziekte. Ik probeer dan ook zoveel mogelijk af te spreken met vrienden en familie. Het is altijd fijn om elkaar eens weer te zien. Helaas is dat soms bijzonder moeilijk. Mijn toestand van de dag is moeilijk te voorspellen, mijn mogelijkheid te communiceren is fel verzwakt", aldus Alain. Door werken in de Steentjesstraat verhuist het evenement naar Zaal Skala in de Colmanstraat.





"We doen ons uiterste best daarbij te zijn en het zou super zijn jullie op één van deze events ook te mogen zien. Op die manier herinneren we ons samen onze leuke momenten uit het verleden en sterkt het ons om onze strijd met goede moed verder te zetten", aldus Alain.





Op zaterdag 4 en zondag 5 augustus kan je deelnemen aan de 6de rondrit Motoren tegen A.L.S. Een rondrit van 160 kilometer doorheen het Waasland richting Polderdorp Doel.





Zaterdagavond is er voor het eerst ook een benefietavond in zaal Skala met kip aan 't spit of zalm.





Baardenclub

Alain Verspecht is ook lid van de Belgische Baardenclub de





Bearded Villains Belgium. Ook zij zetten zich in voor de strijd tegen A.L.S. Op zaterdag 18 augustus vanaf 17.30 uur is iedereen welkom in de Eskimofabriek aan de Wiedauwkaai in Gent voor een gezellige avond met foodtruck en optredens. Meer info & tickets: https://www.bvbe.be/events/bearded-villains-belgium-for-als en www.eenhartvoorals.be.