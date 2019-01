Als handelaars van hun stad houden: Gent in chocolade Sabine Van Damme

16 januari 2019

15u15 0 Gent Bij de winkel Neuhaus op de Groentenmarkt houden ze van chocolade, én van Gent. In de winkel prijken de Belfort-draak én het Gravensteen, nagemaakt in chocolade.

“Het is onze chocolatier Christophe Musseur in Brussel die deze creaties maakt”, vertelt Estelle, de Gentse gerante. “Eetbaar zijn ze niet echt. De chocolade is zo gemaakt om zolang mogelijk mooi te blijven, niet om op te eten. We zijn er echt trots op, op ons Gravensteen en onze draak. En naar gelang van de periode van het jaar maakt Christophe ook nog thematische creaties. In december hadden we bijvoorbeel een grote, chocoladen kerstboom staan.”