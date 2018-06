Als dat pakje met ijstaart van Larmuseau onderweg maar niet blijft hangen 12 juni 2018

02u35 0 Gent Tanguy Serraes van Larmuseau lanceert een sterk staaltje klantvriendelijkheid. Voortaan kan je zijn producten online bestellen, én thuis laten leveren. Op zich is dat niet zo bijzonder, maar het gaat bij Serraes wel om chocolade, ijs en ijstaarten.

"En toch kan het", lacht hij. "We werken daarvoor samen met een onderaannemer van bpost. Wie online bestelt, kan alvast een tijdsslot ingeven. Ik word er zelf onnozel van als iemand aan huis moet komen en opgeeft 'tussen 9 en 18 uur'. Dan zit je een hele dag te wachten. Wij werken dus met gerichte tijdsslots. Het is dan uiteraard wel de bedoeling dat je écht thuis bent, want een ijstaart voor de deur of bij de buren achterlaten is geen goed idee. Die smelt dan, uiteraard."





Primeur

Serraes heeft hiermee de eerste onlinedessertenwinkel van de Benelux op poten gezet. "Als je een standaard-ijstaart bestelt, kan die de dag erna al geleverd worden", zegt hij. "Bestel je een product op maat, dat we specifiek moeten maken en versieren, dan duurt het uiteraard iets langer." Behalve Talamini-ijs en ijstaarten kan je ook de andere Larmuseau-producten, zoals sneeuwballen, truffels en eclairs, online bestellen.





Serraes nam als 23-jarige student-ondernemer het merk Larmuseau over en blies de sneeuwballen, ooit de pralines van het werkvolk, nieuw leven in. Dat was in 2014. Een jaar later nam hij ook het beroemde Talamini-ijs over, met succes. Intussen heeft hij al twee fysieke winkels. Zijn webshop staat nu op www.confiserielarmuseau.com . (VDS)