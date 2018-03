Allround criminelen nu 2 jaar naar cel 03 maart 2018

02u34 0

Twee Gentse beroepscriminelen met een ellenlang strafblad worden weer in de gevangenis verwacht. Het duo stond gisteren voor de Gentse strafrechter Caroline Blomme voor inbraken in woningen, in winkels en op werven. Bij hun arrestatie in november waren ze ook in het bezit van coke. Ze kregen elk twee jaar cel en 8.000 euro boete. Beide heren werden al veroordeeld tot celstraffen voor diefstallen, drugsbezit, wapenbezit, brandstichting en geweldpleging. Een van hen verkrachtte ooit een minderjarige. "De kansen zijn op. Jullie maken geen kans meer op uitstel", zei de rechter. "Jullie normbesef is totaal verstoord." (OSG)