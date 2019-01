Alles om jong en oud naar Van Eyck-jaar te krijgen: tickets voor tentoonstelling jaar op voorhand te koop Sabine Van Damme

31 januari 2019

12u49 1 Gent “De werken van de gebroeders Van Eyck die drie maanden lang bij elkaar gebracht worden in Gent, dat mag je als Belg gewoon niet missen.” Bij het MSK kijken ze met spanning uit naar de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’, die op 1 februari 2020 start. De tickets worden een jaar vooraf al te koop aangeboden: vanaf vrijdag 1 februari dus.

Toerisme Vlaanderen ziet het Van Eyck-jaar 2020 als een grote toeristische hefboom voor Gent. Honderd jaar nadat alle panelen van het Lam Gods werden samengebracht, worden de schilderende broers hét thema van de culturele agenda in Gent.

Het MSK (Museum voor Schone Kunsten) hoopt op 240.000 bezoekers. “We mikken op iedereen”, zegt toerismeschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Gezinnen, Gentenaars, meerwaardezoekers. We zorgen ervoor dat je met je ticket gratis gebruik kan maken van tram, bus en leenfietsen. En ook de hotelsector kijkt uit naar het Van Eyck-jaar.”

Laatste kans

Blijkbaar moeten we bijna 120 jaar terug gaan om delen van het wereldberoemde Lam Gods in verschillende tentoonstellingen terug te vinden. Volgend jaar gebeurt dat opnieuw. Een deel van de triptiek blijft in de Sint-Baafskathedraal, een ander deel zal in het MSK te zien zijn. Speciaal daarvoor wordt nu al glas in de binnendeuren van het museum gezet, zodat er een geklimatiseerde zone kan worden gemaakt voor de expositie. Het zal ook de laatste keer zijn dat delen van het Lam Gods apart tentoongesteld worden. In de zomer van 2020 verhuist het hele retabel naar het nieuwe bezoekerscentrum dat dan in de kathedraal zal zijn gebouwd.

Op verschillende plaatsen in de stad zal er iets te beleven vallen. “Onder meer een multimedia-installatie in de Sint-Niklaaskerk en een tentoonstelling in het Design Museum”, stelt cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld).

Wereldwijd

In elk geval, wereldwijd zijn slechts 20 werken van de gebroeders Van Eyck bewaard gebleven. Het MSK geeft nu al vijf toegezegde bruiklenen vrij, een unicum. “En de rest volgt, de komende maanden geven we met mondjesmaat vrij wat er nog te zien zal zijn van de gebroeders Van Eyck en hun tijdsgenoten”, klinkt het. “Hou vooral onze website in de gaten.” Er zouden 10 werken van de gebroeders Van Eyck samengebracht worden. Van ‘Portret van Baudouin de Lannoy’ uit Berlijn, ‘De Annunciatie diptiek’ uit Madrid en ‘Portret van een man met blauwe kaproen’ uit Roemenië zijn ze al zeker bij het MSK, net als van ‘Madonna bij de fontein’ uit Antwerpen.

Via die website kunnen vanaf vrijdag 1 februari ook al tickets gekocht worden, aan 22 euro (tot 30 juni). Aan de kassa in 2020 kost een ticket 28 euro, online (vanaf 1 juli) 25 euro. 6- tot 18-jarigen betalen 2 euro, 19 tot 26-jarigen 15 euro. Tickets en info op www.vaneyck2020.be.