Alles kwijt, behalve steun uit elke hoek BENEFIET KRC GENT EN ANDERE HULP NA BRAND BIJ COACH JEFFREY DUJARDIN

20 augustus 2018

02u27 0 Gent Na de zware brand in hun appartement aan de tennishal op de Blaarmeersen waren Filip De Cloet, Veerle Verheye en hun zoon alles kwijt. Maar KRC Gent, waar Filip al 17 jaar coach is, biedt hulp. Het organiseert op 29 augustus een benefiet voor hen.

Op 2 augustus was de grote rookpluim op de Blaarmeersen van ver te zien. In het appartement van Filip en Veerle, een conciërgewoning, was brand ontstaan. Hun hele appartement brandde af, gelukkig vielen er geen gewonden. Hun zoon werd wel weggebracht met rookinhalatie. "Die dag stopte alles even", zegt Veerle. "Het was een immense klap, een geluk dat het niet 's nachts gebeurde en we er allemaal nog zijn." Alles bleef achter in de brand. "Alleen elkaar en de kleren die we aanhadden, hadden we nog", zegt Filip.





Appartement

Wat ze niet verwacht hadden, is de immense steun van vrienden, familie en collega's. "Het is onvoorstelbaar", zegt Filip. "We kregen van vrienden de kans om in hun appartement te wonen. We mochten blijven tot we een oplossing gevonden hadden. Vanaf september kunnen we een huis huren." De emoties lopen hoog op als Veerle en Filip over de hulp praten die ze krijgen. "Je verwacht zo'n respons niet", zegt Veerle die al 23 jaar horecazaken uitbaat op de Blaarmeersen. "Zelfs mensen die ons niet echt kennen, kwamen ons zaken aanbieden. Zoiets raakt je diep in het hart. Op zo'n momenten zie je pas echt hoeveel mensen om je geven."





Filip, die al 17 jaar trainer is bij KRC Gent, werd nog aangenaam verrast. "Ik kreeg de dag van de brand al telefoon van de voorzitter van KRC Gent met de vraag of hij iets kon doen. Maar dat het tot een benefiet zou komen, was een totale verrassing voor mij", zegt Filip.





Hij heeft ook vijf jaar bij KAA Gent gewerkt en is daarnaast ook medewerker bij Sporting Lokeren.





Grote familie

"Ik zit al tientallen jaren in de sportwereld, het is één grote familie. Met veel van mijn collega's heb ik vroeger zelfs nog gevoetbald", zegt Filip. "Het gevoel dat er zoveel mensen bereid zijn om te helpen, is onbeschrijflijk." Voor KRC Gent is het een evidente zaak. "We hebben met al de betrokken clubs aan tafel gezeten en beslist om Filip te helpen. De opbrengst gaat volledig naar hen", zegt KRC Gent-manager Luc Vande Moortel. "De opkomst zal groot zijn. We hebben de traiteur al verwittigd dat hij genoeg eten moet voorzien."





De U14 van KAA Gent, Sporting Lokeren en KRC Gent zullen het beste van zichzelf geven op het A-terrein van KRC Gent. Afspraak op 29 augustus, vanaf 19 uur is er ook warme beenhesp. Reserveren kan via lg@krcgent.be of via het nummer 09/230.24.44 tussen 15 en 19 uur.