Alles begon met paardenmarkt BOEK MET 200 FOTO'S OVER 175 JAAR PLEZIER SABINE VAN DAMME

01 juni 2018

02u54 0 Gent Naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Gentse Feesten heeft de stad een boek laten maken. Niet alleen staan er meer dan 200 foto's in, er is ook een brok ongekende geschiedenis in, en zelfs een blik in de toekomst.

Oud-journalist Karel Van Keymeulen schreef de hoofdmoot. Dat handelt over de Gentse Feesten vandaag. Van Keymeulen vroeg alle grote pleinorganisatoren de pieren uit de neus over de Feesten, en kreeg - verrassend genoeg - cijfers te pakken. "Het artistiek budget van de pleinen is relatief beperkt", stelt hij. "De Korenmarkt gaf vorig jaar het meest uit, 14.500 euro. Maar als je weet hoeveel groepen vragen voor een optreden, en als je ziet hoeveel groepen er in 10 dagen tijd op één podium staan, dan valt dat dus mee." Hij heeft het ook over prangende kwesties. "Hoe moet het verder met die pleinen? Hoe moet dat als de jongere generatie ook iets wil doen, want de feestenzone is volzet. Moet er een eenvormige aankleding van de Feesten komen? Moeten er grotere namen op de podia? Waarom is er geen plein met klassieke muziek? En waar is de zottigheid en de anarchie van de Feesten naartoe? Zelfs de jongere generatie die die periode niet heeft meegemaakt, heeft er heimwee naar. Is er te veel regelneverij?"





Maar het boek bevat veel meer dan alleen de visie van de tenoren van de Feesten. Zo vertelt Ruben Mantels over het prille begin van de Gentse Feesten. Waarom uiteindelijk beslist is dat 175 jaar geleden de eerste Gentse Feesten plaatsvonden, terwijl dat toen eigenlijk een paardenmarkt in Sint-Denijs-Westrem was. "Hij heeft het ook over de teloorgang van de Feesten", vertelt feestenschepen Christophe Peeters (Open Vld). "De opkomst van de tv had daarmee te maken, maar ook het invoeren van de 'congé payé'. Plots gingen de mensen naar zee en ons stadsfestival bloedde dood. Gelukkig was er in de jaren 60 de revival rond Sint-Jacobs, met Walter De Buck."





Ook de Gentse taal wordt belicht in het boek. Professor Jacques Van Keymeulen laat zijn licht schijnen op het taaleiland, op de typische Gentse tongval en woordenschat, en op de rol van het Gents op de Feesten. Een boeiend boek dus. Het werd in Gent gedrukt, maar uitgegeven door de Antwerpse uitgeverij Pandora Publishers. Qua gebrek aan Gents chauvinisme kan dat wel tellen.





Het boek is gedrukt op 1.500 exemplaren, waarvan er al meer dan 800 vooraf verkocht zijn. Een tweede druk zal niet lang op zich laten wachten. Het is te vinden in de boekhandels, de stadswinkel en binnenkort ook in het Huis van Alijn, waar een tentoonstelling opent over 175 jaar Gentse Feesten. Het kost 31,95 euro, maar in het Stadsmagazine zit een kortingsbon van 5 euro.