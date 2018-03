Allemaal in pyjama naar school voor Bednet 10 maart 2018

Honderden kinderen trokken gisteren gewoon gezellig in hun pyjama naar school. Eén keer per jaar mag dat, speciaal om Bednet te steunen. Via Bednet kunnen langdurig zieke kinderen thuis of in het ziekenhuis mee les volgen met hun klas, via een computerscherm. Zo blijven ze ook contact houden met hun klasgenootjes. Ook in De Wijze Eik op de Casierlaan in Mariakerke kwamen alle kinderen, van de kleinste kleuters tot de stoere zesdejaars, in pyjama naar school. Zelfs de meeste juffen liepen in slaapkledij rond. "Onze school telt 800 kinderen, verdeeld over twee vestigingen", zegt directeur Martine Waeytens. "Twee van onze kindjes volgen les via Bednet. Voor hen, en ook voor alle andere zieke kinderen, doen wij mee met de nationale pyjamadag." (VDS)