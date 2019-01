Alle Gentse scholen melden opnieuw aan via Centraal Aanmeldingsregister Meerderheid directies stemt voor aanmelding vanaf 1 april Yannick De Spiegeleir

18 januari 2019

13u06 0 Gent De Gentse secundaire scholen en tien scholen uit de buurgemeenten zullen voor het tweede jaar op rij werken met een digitaal aanmeldingssysteem voor hun inschrijvingen. “Een aantal kinderziektes van vorig jaar zijn opgelost”, klinkt het bij de stad en het LOP secundair onderwijs. De aanmeldingsperiode loopt van 1 tot 26 april.

Samen met Antwerpen zette het Gentse stadsbestuur en het LOP vorig jaar voor de eerste keer een centraal aanmeldingsregister (CAR) op poten voor het secundair onderwijs om kampeertaferelen aan de poorten van populaire scholen te vermijden.

Kinderziektes en het lange wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun kinderen zorgde vorig jaar echter voor heel wat wrevel bij ouders. Toch werken alle Gentse scholen en een tiental scholen uit buurgemeenten als Lochristi, Evergem en Melle voor het komende schooljaar opnieuw met het CAR nadat de stad en het LOP het systeem optimaliseerden.

Enkel over de timing bestond er deze ochtend op de beslissende vergadering met schooldirecties en het LOP nog onenigheid. Sommige scholen wilden liever al vroeger starten met de aanmeldingsperiode omdat ze vrezen voor de concurrentie van scholen buiten Gent die niet deelnemen aan het CAR die al vroeger kunnen starten met het aanmelden van nieuwe leerlingen. “Een delegatie van Gentse leerlingen gaf op de vergadering echter aan dat zij de voorkeur geven aan de huidige timing zodat ze voldoende tijd hebben om na te denken over hun school van voorkeur”, zeggen schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) en LOP-voorzitter Luc Heyerick. Uiteindelijk zette een meerderheid van de scholen het licht op groen voor het behoud van de aanmeldingsperiode tussen 1 en 26 april. “De timing blijft dus behouden. Dat geeft ouders en leerlingen de tijd om verschillende scholen te bezoeken”, zegt Decruynaere.

“De inschrijvingsperiode hebben we wel vervroegd van eind naar midden mei zodat scholen twee weken extra hebben om deze te verwerken en zo komen deze ook minder in het vaarwater van juni: traditioneel een drukke maand door de examens”, verduidelijkt Heyerick.

Het LOP en de stad maken zich sterk dat de kinderziektes van vorig jaar weggewerkt zijn. “Het algoritme achter het aanmeldingsregister is geoptimaliseerd. Zo zal het systeem zoveel mogelijk jongeren hun eerste school van voorkeur toewijzen. Dat zal ervoor zorgen dat situaties zoals vorig vermijden waarbij ouders van leerlingen met elkaar wilden ruilen omdat hun kinderen allebei de eerste school van voorkeur van de andere kregen toegewezen”, zegt Heyerick.

“Nieuw dit jaar is ook dat we het systeem eerst al een ‘proefronde’ zullen laten draaien om te zien welke scholen te maken zullen krijgen met wachtlijsten voor de bekendmaking van de resultaten aan de ouders en leerlingen. Zo kunnen de scholen vooraf al bekijken waar ze mogelijk nog capaciteit kunnen bij creëren.”

Schepen Decruynaere is ook opgetogen dat het aantal scholen van buiten Gent dat deelneemt aan het CAR verdubbelt is van vijf naar tien. “Ik wil een bloem werpen naar de mensen van het LOP die uitstekend werk hebben verricht. Doordat deze scholen ook deelnemen aan het CAR kunnen we dubbele inschrijvingen vermijden en zullen ouders minder lang moeten wachten op duidelijkheid over de toekomstige school van hun kind.”

Al haakten er ook twee scholen uit Melle en De Pinte af nadat zij door het afketsen van het inschrijvingsdecreet niet langer verplicht waren om deel te nemen aan het CAR. “Daarom blijft het een belangrijke zaak dat er een algemene aanmeldingssysteem komt voor Vlaanderen zodat kampeertaferelen overal kunnen vermeden worden”, besluit Decruynaere.

Meer informatie over het CAR is terug te vinden op de website www.aanmeldensecundairescholen.gent of www.facebook.com/groups/aanmeldensecundairescholengent.