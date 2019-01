Alle fractieleiders zijn bekend Sabine Van Damme

03 januari 2019

16u08 0 Gent Vanavond om 19 uur leggen alle schepenen en gemeenteraadsleden de eed af op het stadhuis. Het wordt meteen het laatste publieke optreden van Daniël Termont, die als voorzitter van de vorige gemeenteraad officieel de macht komt overdragen. Daarna leggen 52 raadsleden, waaronder 10 schepenen en 22 nieuwkomers, de eed af bij de nieuwe burgemeester, Mathias De Clercq.

Intussen maakten de partijen ook bekend wie hun fractieleider zal zijn. Bij de liberalen wordt dat Stephanie D’Hose, die Carl De Decker als rechterhand krijgt. Open Vld heeft voortaan de grootste fractie in de gemeenteraad, met heel wat nieuwkomers in de rangen.

Bij Groen zal Sara Matthieu fractieleider worden. In de vorige legislatuur was dat Bram Van Braeckevelt, maar die wordt nu schepen. Matthieu zetelt al sinds 2012 in de Gentse raad en kent dus het klappen van de zweep. Ook de groenfractie was overigens nooit eerder zo groot als nu.

Bij sp.a is het net omgekeerd. Hun fractie was nooit eerder zo klein als vandaag. Ze zijn maar met 4, maar het zijn met Met Anne Schiettekatte, Sven Taeldeman, Karin Temmerman en Joris Vandenbroucke wel 4 ervaren rotten. Uittredend schepen Sven Taeldeman wordt fractieleider

Voor CD&V volgt Veli Yüksel zichzelf op als fractieleider. Alleen zit hij deze legislatuur niet meer in de oppositie, want met Mieke Van Hecke als schepen wordt CD&V één van de vier meerderheidspartijen.

N-VA krijgt Anneleen Van Bossuyt als fractieleider. Zij kondigde eerder al aan die taak in haar eigen stijl te zullen vervullen, en te gaan voor constructieve maar kritische oppositie.

Bij de andere oppositiepartijen zijn er geen verrassingen. Johan Deckmyn blijft de eeuwige fractieleider bij Vlaams Belang, PVDA-gezicht Tom De Meester zal fractieleider voor zijn partij zijn.