Alerte buurtbewoners zien zwemmer als dief aan 27 juli 2018

02u34 0

Een zwemmende verwarde man heeft woensdagavond rond 22.30 uur de omgeving van de Wiedauwkaai in Gent op stelten gezet. Alerte buren zagen de man aan een boot bezig en dachten dat het om een dief ging die het vaartuig probeerde te stelen. De politie en brandweer snelden ter plaatse. "Als we zo'n melding krijgen twijfelen we niet en proberen we een mogelijke diefstal te verhinderen", zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. De man had echter geen kwade bedoelingen. Met het warme weer zocht hij wat verkoeling en dook hij in het water, ook al is het daar verboden om te zwemmen. "Van al dat zwemmen raakte hij vermoeid en daarom klampte hij zich even vast aan een bootje." De man kon uiteindelijk op eigen kracht uit het water klauteren. De politie benadrukt nog eens dat het beter is om verkoeling te zoeken in de plaatsen die er toe lenen en veilig zijn, zoals de Blaarmeersen of (buiten)zwembaden. Een maand geleden verdronk nog een 30-jarige man in de Watersportbaan toen hij de waterweg 's nachts probeerde over te zwemmen. (JEW)