Alcoholcontroles in november: 238 bestuurders onder invloed, onder hen 7 zonder geldig rijbewijs Jeffrey Dujardin

10 december 2018

15u59 0 Gent In november organiseerde de politie Gent elf alcoholcontroles. In totaal zijn 238 bestuurders betrapt onder invloed, zeven van hen hadden zelfs geen geldig rijbewijs.

Bij de elf alcoholcontroles werden in totaal 3.119 tests afgenomen. 618 bestuurders werden aan een ademtest onderworpen. Ook tijdens de ‘Verkeersveilige Nacht’.

107 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘positief’. Dat betekent dat zij ten minste 0,8 promille in het bloed hadden. Hun rijbewijs werd voor zes uur ingehouden.

Van 15 bestuurders werd het rijbewijs zelfs ingetrokken voor vijftien dagen omdat zij een alcoholconcentratie van minstens 1,49 promille hadden. 89 chauffeurs hadden een alcoholtest met als resultaat ‘alarm’. Dat betekent dat de bestuurders tussen 0,5 en 0,8 promille in hun bloed hadden. Hun rijbewijs werd ingehouden voor drie uur. 3.541 bestuurders hadden een alcoholtest met als resultaat ‘safe’.

Er werden ook 54 speekseltesten afgenomen. 27 bestuurders bleken onder de invloed van drugs te zijn. Bij 20 van hen werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De andere zeven beschikten niet over een rijbewijs. Tijdens de alcoholcontroles werden ook 112 andere overtredingen vastgesteld.